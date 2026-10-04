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I club che hanno dato più gol all’Italia: come si posiziona la Lazio in classifica

Published

2 ore ago

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Roberto Mancini alla guida della Nazionale Italiana Lazionews.eu

Il noto portale di statistiche sul calcio Transfermarkt.it, ha pubblicato un approfondimento sui gol in Nazionale realizzati dai giocatori chiamati in azzurro, stilando poi una classifica; ecco la posizione della Lazio.

Leggi Anche: Immobile: “Addio Lazio? Con Lotito rapporto padre-figlio fino alla fine. Sul Mancini bis…”

Ecco chi ha portato più gol in Nazionale: la classifica

In questa speciale classifica troviamo al comando la Juventus i quali giocatori nella storia ad oggi hanno fruttato 292 gol alla Nazionale. Segue al secondo posto l’Inter con 234 (ultimo quello di Bastoni contro la Francia in Nations League) e chiude il podio il Milan terzo con 127. La Lazio si trova al sesto posto di questa speciale classifica con 80 reti prodotte dai propri tesserati.

Juventus 292
Inter 234
Milan 127
Roma 118
Torino 105
Lazio 80
Fiorentina 74
Bologna 63
Napoli 44
PSG 43
Sampdoria 41
Casale 23
Parma 22
Genoa 22
Chelsea 18

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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