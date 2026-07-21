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INTERVISTE

Giordano: “Conosco Artistico, lo terrei a Formello”

Published

3 ore ago

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Giordano intervista Artistico Lazio

Gabriele Artistico è stato tra i migliori in campo nell’amichevole d’esordio tra Lazio e Lazio Primavera, una buona prestazione che ha soddisfatto anche il grande ex Bruno Giordano che, nella sua recente intervista in diretta su Radio Laziale, ha detto di essere pronto a dargli una chance.

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Le parole di Giordano nell’intervista su Artistico alla Lazio

“Artistico lo conosco. Lo farei restare a Formello, l’ho detto anche allo zio. Può giocarsi le sue carte in queste condizioni, ha fatto bene con lo Spezia. Nonostante la retrocessione lui ha segnato dodici gol. Una chance può conquistarsela”.

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