Connect with us

INTERVISTE

Giordano: “Brozovic? Vi dico io chi sarebbe perfetto per il centrocampo”

Published

3 ore ago

on

Giordano intervista Brozovic Lazio

Bruno Giordano è tornato a parlare di Lazio e lo ha fatto nella sua intervista quotidiana per Radiosei: ecco il pensiero dell’ex bomber sul possibile arrivo di Marcelo Brozovic.

LEGGI ANCHE: Tegola Runjaic, si fa male un difensore: non ci sarà contro la Lazio

Le parole di Giordano nell’intervista sul calciomercato della Lazio

Le parole di Frattesi su Gattuso dimostrano come si stia vendendo a creare all’interno della Lazio un gruppo importante. E’ una caratteristica di questo allenatore, ma a volte viene sottovalutato l’aspetto tecnico e tattico. Ha anche delle qualità a quel punto di vista ed anche sulla gestione dei calciatori. Come inizio le cose stanno andando bene, il pericolo di crollare dopo il Mantova era evidente. La Lazio, almeno, sta dimostrando di essere squadra. E’ importante, soprattutto quando non sei una grande squadra.

Giordano sull’alternativa a Brozovic

A livello di squadra, rispetto allo scorso anno, siamo leggermente inferiori. Le partenze di Gila e Romagnoli sono molto pesanti dal punto di vista tecnico. Brozovic svincolato? Bisognerebbe sapere come stanno Rovella e Cataldi. Se vanno sul croato sarebbe già un riscontro. Lui è un giocatore fortissimo, lo è sempre stato. Ha corsa, esperienza, perfetto per il sistema di gioco di Gattuso. Certo che in questa Lazio con Frattesi e Taylor servirebbe un tipo di centrocampista centrale che assicuri corsa ed interdizione. Uno come Dendoncker avrebbe le caratteristiche giuste”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Como 7 3
2 Roma 6 2
3 Inter 6 2
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 Atalanta 6 2
7 LAZIO 6 2
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Fiorentina 0 2
20 Genoa 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI