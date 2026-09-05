Giordano: “Brozovic? Vi dico io chi sarebbe perfetto per il centrocampo”

Bruno Giordano è tornato a parlare di Lazio e lo ha fatto nella sua intervista quotidiana per Radiosei: ecco il pensiero dell’ex bomber sul possibile arrivo di Marcelo Brozovic.

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Le parole di Giordano nell’intervista sul calciomercato della Lazio

Le parole di Frattesi su Gattuso dimostrano come si stia vendendo a creare all’interno della Lazio un gruppo importante. E’ una caratteristica di questo allenatore, ma a volte viene sottovalutato l’aspetto tecnico e tattico. Ha anche delle qualità a quel punto di vista ed anche sulla gestione dei calciatori. Come inizio le cose stanno andando bene, il pericolo di crollare dopo il Mantova era evidente. La Lazio, almeno, sta dimostrando di essere squadra. E’ importante, soprattutto quando non sei una grande squadra.

Giordano sull’alternativa a Brozovic

A livello di squadra, rispetto allo scorso anno, siamo leggermente inferiori. Le partenze di Gila e Romagnoli sono molto pesanti dal punto di vista tecnico. Brozovic svincolato? Bisognerebbe sapere come stanno Rovella e Cataldi. Se vanno sul croato sarebbe già un riscontro. Lui è un giocatore fortissimo, lo è sempre stato. Ha corsa, esperienza, perfetto per il sistema di gioco di Gattuso. Certo che in questa Lazio con Frattesi e Taylor servirebbe un tipo di centrocampista centrale che assicuri corsa ed interdizione. Uno come Dendoncker avrebbe le caratteristiche giuste”.

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