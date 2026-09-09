Giordano: “Il gruppo crede a Gattuso, mia ha stupito Floriani”

L’ex bomber della Lazio Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei per analizzare questo inizio di stagione della squadra di Gattuso.

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Le parole di Bruno Giordano sull’avvio di stagione della Lazio di Gattuso.

“Non mi aspettavo questo inizio dalla Lazio, nessuno ci credeva. Il merito è loro, hanno lavorato bene, soprattutto dopo il ko col Mantova. Hanno invertito la rotta, non era semplice. Una bella boccata d’ossigeno, giochi con più tranquillità.

Hai una bella classifica, arriva il big match col Milan. Ci sarà una cornice che non appartiene alla storia della Lazio. Ma si deve andare avanti senza ripensamenti”.

Giordano su Gattuso.

“Il gruppo crede a Gattuso, vanno tutti nella stessa direzione: dopo Mantova era semplice sbandare. Buona condizione fisica e mentale dimostrate a Udine. Voglia di non arrendersi. Ci sono limite tecnici a cui si può sopperire con voglia e determinazione”.

Giordano su Floriani Mussolini.

“Mi ha sorpreso molto Floriani Mussolini. Tavares contro l’Udinese ha giocato bene, è uno tra i primi a cui darei sempre la maglia nella rosa della Lazio: è tra i pochi a far saltare gli schemi degli avversari. Belahyane sembrava che non potesse giocare a pallone, neanche ad allenarsi. Messo nel posto giusto ha dimostrato che può essere utile. Magari anche Ratkov avrebbe potuto avere un’altra considerazione. Il destino dei giocatori dipende anche dagli allenatori, con la fiducia o meno”.

Giordano sui tifosi.

“Adesso pur non andando allo stadio bisogna dare soddisfazione ai ragazzi e a Gattuso che hanno invertito la rotta. Va vissuto questo momento, godendocelo. Non credo serva andare a vedere tutte le interviste o le cose dette. Bisogna far capire che pur non andando allo stadio, i tifosi sono vicini alla squadra”.

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