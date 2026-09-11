Giordano: “Amorim ricorda me come allenatore, vi spiego il motivo”

Nel suo quotidiano appuntamento su Radiosei, Bruno Giordano ha rilasciato una nuova intervista: il bomber si è concentrato sulla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan in programma sabato pomeriggio alle 18:00.

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Le parole di Giordano nell’intervista su Lazio-Milan

“Bella le parole di Amorim ma scontato il suo pensiero su Gattuso. Da allenatore sta avendo alti e bassi, ricorda un po’ me anche se a livelli più alti. Entrambi abbiamo incontrato qualche società non proprio organizzata. Questo vuol dire che ha voglia di combattere, come quando era giocatore. Ora deve pensare ad un gruppo di 20/30 persone e non più a sé stesso. Entrambe le squadre hanno qualche difficoltà, anche il Milan è stato smantellato come la Lazio. Chiaramente la condizione non può essere la migliore ma si vede che le due squadre stanno crescendo”.

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