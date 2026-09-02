INTERVISTE
Giordano: “Dispiaciuto per Romagnoli, è un laziale vero”
Nonostante il calciomercato della Lazio sia stato per quasi tutti sufficiente, la sensazione è che con la perdita di Alessio Romagnoli la difesa si sia indebolita: ne ha parlato anche l’ex Bruno Giordano nella consueta intervista in diretta su Radiosei.
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Le parole di Giordano nell’intervista sull’addio di Romagnoli alla Lazio
“La perdita di Romagnoli è grave e importante, ho sperato fino all’ultimo potesse rimanere. È stato per anni il leader indiscusso della difesa, altri hanno preso valore giocando accanto a lui. È uno di quei giocatori che ti fanno giocar bene, come fatto da Albiol per Koulibaly. Mi dispiace anche perché è un laziale vero, ma hanno perso tempo tutti. In Qatar potevano averlo già da qualche mese, il calciatore è stato in balia delle società perché mentalmente era già andato E anche la Lazio che ha dovuto pagare due stipendi in più, un conto è andare via a giugno e un altro è farlo a settembre. Quando c’è una cessione comunque tutti sono contenti, rimane il rammarico di aver perso un pezzo importante”.
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