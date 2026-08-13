Giordano: “Con Conti e Di Bartolomei erano derby veri, ma eravamo amici”

In occasione del settantesimo compleanno, Bruno Giordano ha concesso un’intervista comparsa oggi sulla Gazzetta dello Sport in cui ricorda Maradona, Maestrelli e i tempi alla Lazio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Giordano nell’intervista su Maradona, Maestrelli e la Lazio

“Maradona dice che ero il calciatore italiano più forte? Lui è stato il più grande di tutti i tempi e io sono stato suo compagno di squadra e suo amico. Maestrelli? Si accorse che avevo doti pure a me sconosciute. Ero un attaccante, certo, oggi si direbbe un falso nueve, mi piaceva muovermi, scimmiottavo Cruijff, ma quando Chinaglia andò in America, prese la 9 e me la consegnò. Segnai subito, a Firenze, alla seconda di campionato, e da quel momento divenni un centravanti”.

Sulla Lazio delle “canaglie”

“Ha accelerato il mio processo di maturazione. Un gruppo con personalità pazzesche, in campo e in panchina, che in allenamento se le suonava e alla domenica magicamente combatteva. Le pistole in dotazione? Credo che a un certo punto fossimo solo io e Felice Pulici a non possederne…”

Sulla condanna per le scommesse

“Condannato per non aver commesso il fatto. Perché io dalla giustizia ordinaria sono stato assolto, mentre quella sportiva mi ha fermato per tre anni e mezzo, poi diventati due grazie a Paolino Rossi, che fece in tempo a rientrare e a farci vincere il Mondiale che invece saltai. Sarei stato campione del Mondo. Pazienza…”

Sul derby a Roma

“Io ripenso ai derby di Roma vissuti, quelli in cui incrociavamo Bruno Conti e Agostino Di Bartolomei. Erano la bandiere della Roma ma sono stati e restano nostri amici, dico miei, di Lionello Manfredonia – un fratello – di quelli che stavamo sulle due sponde. Poi eravamo rivali in campo per 90 minuti. L’addio di Ago è stato drammaticamente doloroso, quella sì una ferita, perché Di Bartolomei era straordinario, era buono”.

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