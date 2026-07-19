Bruno Giordano: “Mercato Lazio? Sono in attesa come i tifosi, preoccuparsi ora non ha senso”

L’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera nella quale si è soffermato sui movimenti di calciomercato della Lazio che procedono a rilento.

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Giordano sul mercato della Lazio

“Sono in attesa, come tutti i tifosi. Voglio vedere che tipo di squadra sarà fatta. Preoccuparsi ora non ha senso, perché all’improvviso possono arrivare giocatori di livello. La società però deve riuscire a rilanciare la squadra, portando a termine i propri programmi. E trattandosi della Lazio devono essere programmi importanti.”

Redazione Lazionews.eu

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