Giordano: “Se torni indietro con la protesta ti consegni a Lotito”

L’ex bomber della Lazio Bruno Giordano si è espresso ai microfoni di Radiosei sulla protesta dei tifosi biancocelesti, che non accenna a concludersi.

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Le parole di Giordano sulla protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito.

“Tornando indietro con la contestazione i tifosi farebbero un grande autogol, dimostrerebbe che l’unica cosa che interessa sia l’aspetto sportivo ed i risultati. Nella protesta non rientra l’aspetto sportivo, l’avvio di stagione non dovrebbe intaccare il principio. Poi, chiaro, ognuno è libero di fare la propria scelta. Se si dovesse fare l’esatto contrario di ciò che è stato fatto fino ad oggi sarebbe, ripeto, un grandissimo autogol.

Se si dovesse tornare indietro ora, il popolo biancoceleste, si consegnerebbe per sempre. Se vuoi raggiungere un obiettivo, qualcosa devi lasciare. L’aspetto sportivo è bello, ma in questo momento storico passa in secondo piano. Preferisco tornare allo stadio perché ci sono tutte le condizioni piuttosto che per vincere il derby. Tornare allo stadio e viverlo in questo modo può anche destabilizzare anche la squadra. Per quanto riguarda i calciatori e l’allenatore devono pensare solo ad allenarsi bene e vincere il più possibile. Non è un discorso che li riguarda”.

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