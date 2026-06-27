Giordano: “Lotito pensa a Reggio Calabria anziché al suo popolo”

In un’intervista ai microfoni di Radio Laziale, l’ex attaccante Bruno Giordano ha pienamente appoggiato la protesta dei tifosi della Lazio nei confronti della società biancoceleste e la scelta di continuare a lasciare l’Olimpico deserto anche in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole.

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Le parole di Giordano nell’intervista sulla protesta dei tifosi della Lazio e sull’Olimpico deserto

“La protesta? Bisogna andare avanti al di là dei risultati. Il tifoso della Lazio ha sempre fatto sentire il proprio dissenso in modo pacifico. Ormai i problemi di questa società sono noti da tutte le parti, dall’esterno non si fanno più domande come avveniva all’inizio. Quando una tifoseria fa una dimostrazione di fede come quella che sta facendo il popolo laziale, è normale che tutti prendano le sue parti. Mi sembra evidente che l’interesse di Lotito oggi sia solo sulla Reggina. La Lazio è ferma, il suo presidente sta pensando a Reggio Calabria invece di pensare al suo popolo”.

Sull’Olimpico deserto

“Oggi isolare la squadra è più difficile rispetto al passato. In più questa è una squadra ancora più svuotata, senza giocatori come Provedel e Romagnoli. Giocare senza tifosi sarà pesante, ma la colpa è della società. Oggi non si può ragionare in virtù del risultati, ma portare avanti il discorso e vedere quello che succederà tra sei mesi o un anno. So che questo significa violentare la passione dei tifosi, ma per raggiungere un obiettivo bisogna fare dei sacrifici”.

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