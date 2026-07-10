Giovanili Lazio, si cambia in difesa: un ingresso per un’uscita

Per un difensore che esce, un altro entra: le giovanili della Lazio salutano Leonardo Maura, ma si preparano ad abbracciare Giordano Giampaolo.

LEGGI ANCHE: Immobile: “La Lazio è un ricordo indelebile, spero un giorno di poter tornare”

Giovanili Lazio: saluta Leonardo Maura, arriva Giordano Giampaolo

Come riporta la Gazzetta Regionale, dopo l’ultima stagione trascorsa a Formello, durante la quale ha raccolto 25 presenze e 2 gol, Leonardo Maura, difensore centrale classe 2012, saluta e si prepara a firmare per il Savio. Al suo posto arriva Giordano Giampaolo, anch’egli centrale classe 2012, che arriva in biancoceleste dopo 29 presenze e 4 gol nel campionato Under 14 Elite con la Lodigiani.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP