NOTIZIE
Giovanili Lazio, si cambia in difesa: un ingresso per un’uscita
Per un difensore che esce, un altro entra: le giovanili della Lazio salutano Leonardo Maura, ma si preparano ad abbracciare Giordano Giampaolo.
LEGGI ANCHE: Immobile: “La Lazio è un ricordo indelebile, spero un giorno di poter tornare”
Giovanili Lazio: saluta Leonardo Maura, arriva Giordano Giampaolo
Come riporta la Gazzetta Regionale, dopo l’ultima stagione trascorsa a Formello, durante la quale ha raccolto 25 presenze e 2 gol, Leonardo Maura, difensore centrale classe 2012, saluta e si prepara a firmare per il Savio. Al suo posto arriva Giordano Giampaolo, anch’egli centrale classe 2012, che arriva in biancoceleste dopo 29 presenze e 4 gol nel campionato Under 14 Elite con la Lodigiani.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Gila al Milan: le prime parole dello spagnolo in rossonero
-
CALCIOMERCATO LAZIO22 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Provedel all’Inter, ci siamo: i nerazzurri comunicano l’acquisto
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Diogo Leite ha scelto l’Arabia: è vicino all’Al-Diriyah