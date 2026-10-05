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Weekend di vittorie per le giovanili della Lazio: en plein dei biancocelesti

Published

2 ore ago

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Centro Sportivo Formello

Il primo weekend di ottobre ha riservato quattro vittorie su quattro alle squadre giovanili della Lazio: ecco tutti i risultati, dall’Under 14 all’Under 17.

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I risultati delle squadre giovanili della Lazio nello scorso weekend.

  • Under 18 Professionisti -5^ Giornata
  • FIORENTINA-LAZIO
  • Rinviata, Giovedì 8 Ottobre, ore 15, ‘Viola Park – Stadio Davide Astori’ – Bagno a Ripoli (Firenze)
  • Under 17 Serie A e B – 4^ Giornata
  • EMPOLI-LAZIO 1-3
  • Marcatori:14’pt, 23’st Tacchi (L), 44’st Collura (L), 45’st+2’ Giuliato (E)
  • EMPOLI: Flaccadori (GK), Orlando, Mantovani, Mazzantini (26’st Olivieri), Suljevic (31’st Crispino), Vysniauskas, Danesi (31’st Giuliato), Buyoyo, Pace (17’st Senja), Lodi (26’st Yzeiri), Menicagli (17’st Grisafi)
  • A disp.: Carotenuto (GK), Boeri, Capitoni
  • All.: Tonelli
  • LAZIO: Bekirov (GK), Ricci Gian. (26’st Scrofani), Tappi, Grisari, Monti M. (38’st Passardi), Veridiano, Tocci, Sulaj (26’st Maglione), Tacchi (38’st Tolomeo), Mistretta (13’st Ricci Gab.), Nedev (1’st Collura)
  • A disp.: Palombi (GK), Rago, Miarelli
  • All.: Fazi
  • NOTE: 15’st espulso Buyoyo (E)
  • Under 16 Serie A e B – 4^ Giornata
  • LAZIO-PALERMO 5-0
  • Marcatori: 30’pt Interlandi (L), 33’pt Scarabotti (L), 43’pt Caputo (L), 15’st Girotti (L), 41’st Coppola (L)
  • LAZIO: Mocci (GK), Scarabotti (27’st Alvaro), Iacomino (11’st Gioia), Morresi, Boveri (27’st Pillera), Casali, Interlandi (16’st Di Palma), Kerxhaliu (16’st Gambino), Bacchi (16’st Coppola), Pellegrino (11’st Girotti), Caputo (11’st Radu)
  • A disp.: La Corte (GK)
  • All.: Rughetti
  • PALERMO: Chiaracane (GK), Olayuwola (11’st Sugamiele), Lima (16’st Caruso Sam.), De Caro, Pusateri, Miceli, Puleo (25’st Caruso A.), Utro (25’st De Luca), Di Simone (11’st Irienti), Carmicino (16’st Lo Monaco), De Caro
  • A disp.: Caruso Sal. (GK)
  • All.: Sgambato
  • UNDER 15 Serie A e B – 4^ Giornata
  • LAZIO-PALERMO 4-1
  • Marcatori: 5’pt Zauri (L), 10’pt Piras, 16’pt Punzo (L), 26’pt rig. Mancini (L), 39’pt Guardanella (P)
  • LAZIO: Folgori (GK) (32’st Jiboc (GK)), Rufo, Mazzei (32’st Coccia), Zauri, Giampaolo (32’st Toci), Vender (10’st Carboni), Licciardello (1’st Sciarpelletti), Mancini (23’st Scorzafave), Kone, Piras, Punzo (10’st Vinci)
  • A disp.: Spoletini
  • All.: Gualdaroni
  • PALERMO: Sall Seydina (GK) (29’st Amato (GK)), Lo Verso (17’st Ambrosecchia), Fundarò, Bernava (1’st La Rosa), Cirafici, Culella (1’st Rinaudo), Fiume, Principe, De Nuzzo, Mandarino (1’st Taormina), Giurdanella (19’st Dorandricchia)
  • A disp.: /
  • All.: Cusimano
  • UNDER 14 Regionali Eccellenza – 3^ Giornata
  • LAZIO-NUOVA TOR TRE TESTE 2-0
  • Marcatori: 22’pt, 32’pt Afonso Delgado (L)
  • LAZIO: Iaquinta (GK), Formosa, Parravano, Ciamberlano, Calcopietro, Natali, Greco (18’st Brancato), Afonso Delgado (15’st Ndoci), Rossi N. (35’st Iembo), Luttazi (10’st Bachiocchi), De Francesco (24’st Vollaro)
  • A disp.: Presutti (GK), De Antoniis, Rossi C., Njie
  • All.: Spiridigliozzi
  • NUOVA TOR TRE TESTE: Cinotti (GK), Sibio, Fallivi (14’st Abbate), Foschi (6’st Senuca), Domenicone (32’st Verginelli), Marinucci, Cappetta (28’st Gresta), Guernier (18’st Perlopo), Martino (26’st Giovannini), Augenti (1’st Morini), Giugliano
  • A disp.: Tollo (GK), Giuliano
  • All.: Marra

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# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
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