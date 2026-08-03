Settore giovanile: salutano altri due calciatori

Anche nella giornata di oggi, 3 agosto, La Lazio ha perso due giocatori delle giovanili: salutano Formello due ragazzi dell’Under 18, entrambi classe 2008.

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Giovanili della Lazio: salutano due giocatori

Il primo a salutare è stato il centrocampista Alessandro De Cortes, che ha messo a segno 2 gol e 3 assist nell’ultima stagione. È in procinto di passare all’Atletico Lodigiani. Mentre il secondo a lasciare è il difensore centrale Francesco Macerata, che ha totalizzato 22 presenze totali nella scorsa annata e ha firmato con il Trastevere.

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