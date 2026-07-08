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Nardocci lascia: addio nelle fila delle giovanili
Si muove il mercato delle giovanili biancocelesti, e lo fa in uscita: oggi ha dato l’addio a Formello Flavio Nardocci, sedicenne pronto a proseguire la sua carriera nelle fila del Savio.
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Nardocci dice addio alla Lazio, il sedicenne saluta le giovanili biancocelesti
Il classe 2010 Flavio Nardocci ha salutato Formello ed è pronto a unirsi alla squadra del Savio, come riporta la Gazzetta Regionale. Si tratta di un grande colpo per il club, che punta a essere protagonista in tutte le categorie under, dove si sta già muovendo bene da qualche anno a questa parte. Il difensore centrale aveva già giocato con i blues e ora tornerà a difenderne i colori. Nardocci resta dunque nella capitale ma cambia colori sociali.
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