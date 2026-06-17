Lopez: “Alla Lazio la mediocrità è diventata normalità, questo è il dramma”

L’ex vice allenatore di Edy Reja alla Lazio, Giovanni Lopez, intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, ha parlato delle difficoltà che sta attraversando il club biancoceleste e di Gattuso.

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Le parole di Lopez nell’intervista sulla Lazio

“Quando c’eravamo noi avevamo una figura di riferimento come Tare e con il presidente ci parlava Reja. Avevamo un ottimo rapporto. Non seguo da vicino la situazione della Lazio, ma credo che vada fatto un passo indietro per il bene dei tifosi. Dimissioni? Oggi mi sembra che ci sia un problema in società. Un allenatore quando si dimette lascia dei soldi, questo significa che non ci sono le condizioni e le certezze per andare avanti”.

Lopez su Gattuso

“Gattuso non lo conosco come allenatore. Non posso esprimere un giudizio. Lui è un sanguigno, quindi magari riuscirà anche a tirar fuori qualcosa dai suoi calciatori. Io vedo questa Lazio una squadra da metà classifica. Lontana da tutto e questo non è una dimensione degna di questa squadra. Il problema è che la mediocrità è diventata normalità“.

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