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Giovanni Rodriquez: “Lotito non già fuori da FI, ma candidatura nel 2027 non scontata”
Giovanni Rodriquez, giornalista de Il Foglio, dopo la lunga intervista di qualche giorno fa nella quale parlava del futuro di Lotito, con un post su X ha aggiornato la situazione, parlando di una candidatura nel 2027 che non è affatto scontata.
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Le parole di Giovanni Rodriquez sul futuro politico di Lotito
“Lotito non è già fuori da FI. Ma nemmeno la sua candidatura nel 2027 è scontata. Dietro il suo futuro c’è la partita per il rinnovamento del partito, il controllo delle liste, la famiglia Berlusconi e la protesta dei tifosi. Tutti i pezzi della partita”.
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