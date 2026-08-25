Connect with us

NOTIZIE

Giovanni Rodriquez: “Lotito non già fuori da FI, ma candidatura nel 2027 non scontata”

Published

3 ore ago

on

Giovanni Rodriquez Lotito Forza Italia elezioni 2027

Giovanni Rodriquez, giornalista de Il Foglio, dopo la lunga intervista di qualche giorno fa nella quale parlava del futuro di Lotito, con un post su X ha aggiornato la situazione, parlando di una candidatura nel 2027 che non è affatto scontata.

Leggi anche: Ratkov dice no al Southampton, ma spunta il Siviglia: le ultime

Le parole di Giovanni Rodriquez sul futuro politico di Lotito

Lotito non è già fuori da FI. Ma nemmeno la sua candidatura nel 2027 è scontata. Dietro il suo futuro c’è la partita per il rinnovamento del partito, il controllo delle liste, la famiglia Berlusconi e la protesta dei tifosi. Tutti i pezzi della partita”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
VS
Genoa
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI