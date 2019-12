Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO GIOVINCO – A gennaio è cominciata la sua avventura in Arabia Saudita, all’Al-Hilal e l’aria asiatica sembra non avergli tolto lo smalto degli anni in Italia. Sebastian Giovinco, protagonista con la Juventus di 132 presenze e 20 gol tra il 2012 e il 2015, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue sensazioni in vista della finale di Supercoppa, che si giocherà a Riyad.

Juventus Lazio

“Sarà una bella finale tra una squadra che da 8 anni è la migliore in Italia e una formazione che in questa stagione sta disputando un campionato importante. Mi aspetto equilibrio. Chi sarà decisivo? Se dicessi Ronaldo e Immobile sarei scontato”.

Juventus

“Domani tiferò Juve, è normale. Con i bianconeri ho vinto due scudetti e due supercoppe”.

Buffon

“Non mi sorprende, Gigi è un fuoriclasse. Andrà avanti ancora per qualche anno perché è sempre il numero uno”.