GIROUD LAZIO – Mancano meno di 12 ore alla chiusura della finestra invernale di calciomercato. Il nome più caldo in ottica Lazio è sicuramente quello di Olivier Giroud. Nella giornata di ieri infatti, il club biancoceleste sembra aver fatto dei passi avanti per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante. Il ds Igli Tare infatti ha raggiunto l’hotel Sheraton di Milano per provare a dare l’assalto all’ex Arsenal.

Giroud, la Lazio ci prova

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio tenterà fino all’ultimo minuto di portare a Roma Olivier Giroud. Il club biancoceleste ha l’accordo economico sia con il calciatore che con il Chelsea, ma restano ancora dei nodi da sciogliere. L’attaccante infatti, per volontà della moglie, preferirebbe restare a Londra. Gli “blues” invece sono alla ricerca di un sostituto nel reparto offensivo, e qualora non dovesse riuscirci potrebbero bloccare l’ex Arsenal nella capitale inglese. Nelle ultime ore inoltre sembra sia tornata all’assalto anche l’Inter.

