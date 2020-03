Tempo di lettura: < 1 minuto

GIROUD CHELSEA LAZIO – E’ stato un sogno di mercato nella Lazio del mese di gennaio, alla fine l’attaccante Olivier Giroud è rimasto al Chelsea. Il francese, però, ha il contratto in scadenza a giugno e il suo futuro resta in bilico: nel corso di un’intervista al The Athletic non ha escluso nulla.

Le sue dichiarazioni

“Mi piacerebbe rimanere al Chelsea? Sì certo, ovviamente. Ora, però, ci sono molte partite da giocare e un trofeo da vincere e poi si vedrà. Sai, ho ancora due o tre stagioni da giocare ad alti livelli, non voglio parlare di rinnovo o mercato, prenderò una decisione quando sarà il momento giusto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.