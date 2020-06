Tempo di lettura: < 1 minuto

OLIVIER GIROUD MONTEPELLIER – Olivier Giroud ha rifiutato l’offerta del Montpellier, dove ha giocato dal 2010 al 2012. Infatti, il giocatore del Chelsea vuole continuare a giocare in Champions League. Per questo motivo, dopo l’assalto di gennaio, la Lazio spingerà ancora per assicurarsi il giocatore.



Le parole di Giroud

“Non posso promettere di finire la carriera facendo un anno a Montpellier, non è possibile. Ma in ogni caso, il fatto che il Montpellier significa davvero molto per me penso che faccia piacere ai tifosi. Ma non voglio dare loro vane speranze o false notizie. Io spero di poter giocare ancora ai massimi livelli e di giocare in Champions League e nelle coppe europee almeno per uno-due anni. Dopodiché faremo il punto e soprattutto studierò le proposte che avrò davanti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.