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L’ironica gita a Bologna come provocazione del tifo organizzato
Dopo la notizia della possibile chiusura del settore ospiti per la partita di lunedì 24 fra Bologna e Lazio, i rappresentanti del tifo organizzato hanno annunciato una gita nella città emiliana lo stesso giorno.
Leggi anche: Le informazioni per i tifosi in trasferta per Frosinone Lazio
Il tifo organizzato annuncia una gita a Bologna dopo la chiusura del settore ospiti
La chiusura del settore ospiti del Dall’Ara per Bologna-Lazio non ferma la tifoseria biancoceleste. Anzi, alimenta la provocazione. Dopo la decisione di vietare la trasferta ai sostenitori della Lazio residenti nel Lazio, in vista della prima giornata di campionato in programma lunedì 24 agosto, il tifo organizzato ha risposto con un’iniziativa dal chiaro sapore ironico. Il gruppo ha pubblicato sui propri canali un programma dal titolo “Tour culturale a Bologna”, trasformando simbolicamente la trasferta vietata in una giornata alternativa nel capoluogo emiliano. Una risposta che arriva proprio mentre cresce la polemica sulla decisione relativa alla trasferta.
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