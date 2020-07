Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO – Sul sito della Lega Serie A è apparso il comunicato del Giudice Sportivo riguardante le sanzioni delle gare giocate ieri. Confermate le ammonizioni di Bastos e Lucas Leiva che entrano in diffida. Entrambi i calciatori della Lazio dovranno prestare particolare attenzione nel match contro l’Udinese per non rischiare di saltare lo scontro diretto con la Juventus. Gli altri laziali a rischio stop sono Lazzari, Acerbi e Cataldi. Nella partita di ieri anche Immobile e Parolo sono stati ammoniti e per entrambi si tratta della settima sanzione.

