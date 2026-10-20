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Scorie di Juventus Lazio: due ammoniti, un giocatore a rischio diffida

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1 ora ago

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Giudice sportivo comunicato amnmonizioni Juventus Lazio

All’indomani dei posticipi del lunedì della settimana giornata di Serie A, il giudice sportivo ha comminato le sanzioni disciplinari per le gare andate in scena nel weekend: il comunicato che conferma le ammonizioni subite da due giocatori biancocelesti durante Juventus Lazio.

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Juventus Lazio, il comunicato del giudice sportivo conferma le ammonizioni

Il comunicato del giudice sportivo conferma i cartellini gialli sventolati a Mattia Zaccagni (“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”) e Kenneth Taylor (“per comportamento non regolamentare in campo”). Per il capitano si tratta della terza ammonizione, e ora è a rischio diffida. Per l’olandese, invece, è la prima sanzione del suo campionato.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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