Scorie di Juventus Lazio: due ammoniti, un giocatore a rischio diffida

All’indomani dei posticipi del lunedì della settimana giornata di Serie A, il giudice sportivo ha comminato le sanzioni disciplinari per le gare andate in scena nel weekend: il comunicato che conferma le ammonizioni subite da due giocatori biancocelesti durante Juventus Lazio.

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Juventus Lazio, il comunicato del giudice sportivo conferma le ammonizioni

Il comunicato del giudice sportivo conferma i cartellini gialli sventolati a Mattia Zaccagni (“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”) e Kenneth Taylor (“per comportamento non regolamentare in campo”). Per il capitano si tratta della terza ammonizione, e ora è a rischio diffida. Per l’olandese, invece, è la prima sanzione del suo campionato.

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