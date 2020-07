Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO – Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato il comunicato riguardante le decisioni prese dal Giudice Sportivo. Tra le fila della Lazio i sanzionati sono Thomas Strakosha e Adam Marusic per le ammonizioni prese durante il match di ieri sera contro il Verona. Per il portiere è il secondo giallo in stagione, mentre per l’esterno montenegrino si tratta della terza ammonizione.

