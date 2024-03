Giudice Sportivo, la decisione su Pellegrini e Vlahovic

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO FROSINONE LAZIO - Sono da poco uscite le decisioni del Giudice Sportivo circa le sanzioni previste dopo la ventinovesima giornata di Serie A. Ecco il verdetto su Luca Pellegrini, ammonito in Frosinone - Lazio, ma anche su Dusan Vlahovic e sul caso Acerbi - Juan Jesus.

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno 29

Il Giudice Sportivo ha rilasciato il consueto comunicato con le sue decisioni dopo la ventinovesima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Lazio, durante la partita contro il Frosinone è arrivata la settima sanzione per Pellegrini Lazzari e Castellanos. L'unico diffidato era Luca Pellegrini che sarà costretto a saltare il match contro la Juventus.

Juventus, confermata la squalifica per Vlahovic: salta la Lazio

Dopo la sfida contro il Genoa, il giudice sportivo ha deciso di confermare la doppia ammonizione per Dusan Vlahovic. L'attaccante sarà costretto a saltare il match contro la Lazio.

Caso Acerbi - Juan Jesus

Questo il verdetto sul caso Acerbi - Juan Jesus: "Il Giudice Sportivo, letto il referto del direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura Federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra Juan Jesus e Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore del Napoli". Non è ancora scritta, dunque, la parola fine. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi per capirne l'esito.