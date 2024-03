Giudice sportivo: mazzata Guendouzi, una giornata Marusic e Pellegrini

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO LAZIO- La Lazio dovrà disputare la giornata numero ventotto della Serie A 2024 senza tre interpreti molto importanti. Dopo i fattacci di Lazio Milan, infatti, Matteo Guendouzi, Adam Marusic e Luca Pellegrini sono stati fermati dal Giudice Sportivo: il primo per due turni, gli altri due per uno. Ecco il comunicato.

Il comunicato del Giudice Sportivo sui giocatori della Laizo

" Daniele Izzo: "Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Due giornata a GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario.

Una giornata E 5 MILA EURO a MARUSIC Adam (Lazio): per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto

un'espressione gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.

Una giornata a PELLEGRINI Luca (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".