Giudice Sportivo, nessuna squalifica per la Lazio dopo l'Udinese

GIUDICE SPORTIVO LAZIO UDINESE - Lazio - Udinese ha sancito la fine della ventottesima giornata di Serie A. Sono da poco uscite le decisioni del Giudice Sportivo circa le sanzioni previste dopo questo turno di campionato. Nessuna sanzione per il club biancoceleste, ecco di seguito i dettagli.

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno 28

Il Giudice Sportivo ha rilasciato il consueto comunicato con le sue decisioni dopo la ventottesima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Lazio, uscita sconfitta dall'Olimpico contro l'Udinese, è arrivata la settima sanzione per Romagnoli e Vecino, e la terza per Felipe Anderson. L'unico diffidato in vista della trasferta di Frosinone resta quindi Luca Pellegrini.

La decisione sull'episodio D'Aversa - Henry

Il Giudice Sportivo, dopo aver letto il referto dell'arbitro, decide per una squalifica di quattro giornate effettive e multa di 10 mila euro a Robero D'Aversa per "avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente". Per Henry decisa una giornata di squalifica e ammonizione, per "comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione".