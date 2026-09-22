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Venezia Lazio, il giudice sportivo multa la società
È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo relativo alla quinta giornata di Serie A, con una sanzione anche per la Lazio: il club biancoceleste dovrà pagare un’ammenda di 5mila euro per quanto accaduto nel settore ospiti durante la trasferta contro il Venezia.
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Lazio, multa di 5mila euro dopo la gara contro il Venezia
Il provvedimento riguarda il comportamento di alcuni sostenitori biancocelesti. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, all’8′ del secondo tempo sono state lanciate quattro bottigliette di plastica verso un settore occupato dai tifosi della squadra avversaria: “Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 8° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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