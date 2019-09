GIUDICE SPORTIVO LAZIO – Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alla quinta giornata di campionato, durante la quale la Lazio ha affrontato in trasferta l’Inter. Quattro sanzioni in casa biancoceleste: ammonizioni confermate per Marco Parolo, Bastos e Luis Alberto. Giallo anche a Simone Inzaghi.