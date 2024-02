Squalifica Jovic, la decisione in vista di Lazio - Milan

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN SQUALIFICA JOVIC - Nell'ultimo turno di campionato l'attaccante del Milan Luka Jovic è stato espulso a seguito di una manata rifilata volontariamente al difensore del Monza Armando Izzo. Oggi, martedì 20 febbraio, il Giudice Sportivo si è pronunciato sull'episodio, decidendo il tipo di sanzione per il serbo.

Giudice Sportivo, la decisione sulla squalifica di Jovic

A seguito dell'episodio in Monza - Milan, Jovic ha ricevuto una squalifica di due turni "per avere, al 5° del secondo tempo, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria". L'ex Fiorentina, salterà quindi la gara interna contro l'Atalanta e, soprattutto, quella in trasferta contro la Lazio.