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Giudice Sportivo: Allegri torna contro la Lazio. Un biancoceleste ad un passo dalla diffida
Il Giudice Sportivo di Serie A si è espresso in merito all’ultimo turno di campionato: un altro giocatore della Lazio a rischio diffida, Massimiliano Allegri salta due turni e torna contro i biancocelesti.
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Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ottava giornata di Serie A
Nel finale di gara tra Napoli e Roma il tecnico dei partenopei Max Allegri è stato espulso e il Giudice Sportivo ha scelto di punirlo con due turni di squalifica. Pertanto Allegri salterebbe le gare col Monza e con la Juventus per poi fare ritorno in panchina proprio contro la Lazio il prossimo 8 novembre per l’11esima giornata. Il condizionale è d’obbligo dato che il club di De Laurentis ha annunciato che farà ricorso.
Per quanto riguarda la Lazio, col giallo rimediato contro il Parma, Oliver Provstgaard si avvicina alla diffida. Sia lui che Zaccagni con un ulteriore cartellino giallo finirebbero infatti tra i diffidati.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
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|8
|7
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|14
|8
|8
|Torino
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|8
|9
|Cagliari
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|8
|10
|Napoli
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|8
|11
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|8
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|8
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|7
|8
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|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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