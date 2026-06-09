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INTERVISTE

Giuffredi, agente Vergara: “Antonio ha classe cristallina. Valore? Almeno 25-30 milioni”

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20 ore ago

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Antonio Vergara

L’agente di Antonio Vergara, talento del Napoli accostato anche alla Lazio in questa sessione di calciomercato, in un’intervista rilasciate sulle frequenze di Radio CRC, ha parlato del futuro del suo assistito e del costo del suo cartellino: ecco le parole di Mario Giuffredi.

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Le parole di Mario Giuffredi nell’intervista su Vergara

“Vergara è un giocatore di 23 anni, ha la classe più cristallina della nostra Serie A, c’ha grande cazzimma. Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno. Ma non è una scelta di Vergara, né del suo procuratore: sarà una scelta del club. Al massimo potremmo chiedere di discutere il contratto. Como? È un club che ha sempre avuto apprezzamenti per Vergara, come altri”

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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