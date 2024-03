Giuffredi: "Ho offerto un giocatore al Napoli"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUFFREDI LAZIO NAPOLI CASALE- L'agente che cura gli interessi di Zaccagni e Casale, Mario Giuffredi ha parlato di un retroscena con il Napoli ai microfoni di 1 Station Radio.

Le parole di Giuffredi

"La scorsa estate Casale al Napoli non era solo una possibilità. Ne ho parlato però con De Laurentiis durante la trasferta per la Supercoppa. Secondo me era quello che serviva al Napoli a gennaio, ma anche questa volta non c’erano i presupposti per un trasferimento. In futuro vedremo”