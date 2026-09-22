INTERVISTE
L’agente di Zaccagni: “L’ultimo anno è stato difficile, con Gattuso potrà tornare al top”
L’agente di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, ha rilasciato un’intervista al R Star Palermo Football Meeting nella quale ha raccontato il rapporto fra il calciatore e Gennaro Gattuso.
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L’intervista di Giuffredi, su Zaccagni e Gattuso
“Zaccagni è un giocatore importante per Gattuso. Il suo ultimo anno è stato sofferto dal punto di vista fisico e mentale, spero che possa riprendere a fare quel che ha fatto negli anni precedenti. A maggior ragione con Gattuso, col quale aveva un ottimo rapporto in Nazionale”
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