Giuffredi, Ag. Zaccagni: “Il suo futuro è alla Lazio”

Nella sua intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia l’agente di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del suo assistito come capitano e giocatore della Lazio.

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Le parole di Giuffredi nell’intervista su Zaccagni alla Lazio

“Mattia è il capitano della Lazio. A Roma sta benissimo, quindi il suo futuro sarà in biancoceleste, anche perché ha ritrovato un allenatore che lo ha portato in Nazionale, che lo stimava tantissimo. Ha piacere di continuare alla Lazio per il club, la storia, la città e soprattutto anche per il tecnico, che Zaccagni stima molto”.

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