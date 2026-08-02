Connect with us

INTERVISTE

Giuffredi, Ag. Zaccagni: “Il suo futuro è alla Lazio”

Published

2 ore ago

on

Intervista Giuffredi Zaccagni Lazio

Nella sua intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia l’agente di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del suo assistito come capitano e giocatore della Lazio.

LEGGI ANCHE: Questa sera Ascoli-Lazio: prevista grande affluenza tra i tifosi biancocelesti, il dato

Le parole di Giuffredi nell’intervista su Zaccagni alla Lazio

“Mattia è il capitano della Lazio. A Roma sta benissimo, quindi il suo futuro sarà in biancoceleste, anche perché ha ritrovato un allenatore che lo ha portato in Nazionale, che lo stimava tantissimo. Ha piacere di continuare alla Lazio per il club, la storia, la città e soprattutto anche per il tecnico, che Zaccagni stima molto”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 02/08/2026 · 20:45
Ascoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 09:30
Lazio
6-3
Finale
Avellino
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI