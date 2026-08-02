INTERVISTE
Giuffredi, Ag. Zaccagni: “Il suo futuro è alla Lazio”
Nella sua intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia l’agente di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del suo assistito come capitano e giocatore della Lazio.
LEGGI ANCHE: Questa sera Ascoli-Lazio: prevista grande affluenza tra i tifosi biancocelesti, il dato
Le parole di Giuffredi nell’intervista su Zaccagni alla Lazio
“Mattia è il capitano della Lazio. A Roma sta benissimo, quindi il suo futuro sarà in biancoceleste, anche perché ha ritrovato un allenatore che lo ha portato in Nazionale, che lo stimava tantissimo. Ha piacere di continuare alla Lazio per il club, la storia, la città e soprattutto anche per il tecnico, che Zaccagni stima molto”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO13 ore ago
Romagnoli Al Sadd, prossime ore decisive: si attende il rilancio dei qatarioti
-
CALCIOMERCATO LAZIO10 ore ago
Cancellieri: per la sua cessione si complica la pista Celtic
-
NOTIZIE2 giorni ago
Campagna abbonamenti Lazio, il piatto piange: il dato aggiornato