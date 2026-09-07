Giuntoli, il retroscena su Romagnoli: “Ecco perché non lo abbiamo preso”

Retroscena di calciomercato svelato in conferenza stampa da parte del DS dell’Atalanta Cristiano Giuntoli, in questa intervista il direttore sportivo nerazzurro ha spiegato perché alla fine non hanno preso Alessio Romagnoli dalla Lazio.

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Le parole di Giuntoli nell’intervista su Romagnoli

“Non siamo andati su un altro difensore come c’era stato invocato seguendo la stampa, ma il motivo è legato a diversi fattori: Hien sta recuperando e Obric sta crescendo molto bene. Abbiamo seguito dei calciatori che erano una grande opportunità all’inizio, poi però è andata diversamente. Pensiamo di avere una rosa migliorata e soprattutto di qualità. Sarò anche ripetitivo e il nuovo corso ha bisogno di tempo: a livello tattico, cardiaco e fisico dove la squadra dovrà abituarsi. Servirà tempo. Alajbegovic e Romagnoli? Per l’esterno abbiamo optato per un giocatore più pronto. In difesa avevamo già Obric in crescita e un recupero importante da parte di Hien: non volevamo soffocare il reparto”.

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