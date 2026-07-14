Giuntoli: “Sarri scelto per il suo stile di gioco”

Il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli, è felice di poter ritrovare Maurizio Sarri, a dirlo è stato lui stesso con quest’intervista rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione.

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Le parole di Giuntoli nell’intervista su Sarri

“La prima cosa che ho puntato è sull’identità, anche nella scelta di Sarri. Negli anni l’Atalanta è sempre stata una squadra che non dichiarava degli obiettivi, bensì lavorava con umiltà facendo cose straordinarie. Grande umiltà e lavoro. Maurizio Sarri ha una grande identità chiara e uno stile di gioco tanto chiara quanto importante e che punti su molti fattori”

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