La Reggina userà il kit sportivo della Lazio? Givova fa chiarezza

Givova, sponsor tecnico della Reggina, con un comunicato ufficiale ha smentito la voce secondo cui le grandi difficoltà della società amaranto avrebbero costretto Claudio Lotito a fare ricorso al materiale sportivo della Lazio per fare fronte all’imminente preparazione estiva. Ecco la nota diffusa sul sito del fornitore dei kit.

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Il comunicato ufficiale con cui Givova ha smentito la voce che la Reggina userà il materiale sportivo della Lazio

“Si rende necessario precisare che Givova, in qualità di sponsor tecnico ufficiale, ha regolarmente e tempestivamente provveduto al completo approvvigionamento del materiale sportivo necessario, occupandosi del ripristino e del rifornimento dei magazzini con attrezzature, kit tecnici e tutto quanto indispensabile allo svolgimento dell’attività sportiva. Pertanto, risulta priva di fondamento l’affermazione secondo cui vi sarebbe una carenza di materiale sportivo tale da rendere necessario un intervento esterno o un ‘soccorso’ da parte di altre società sportive”.

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