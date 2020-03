Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ALLENAMENTI – La Lazio era pronta a riprendere gli allenamenti già dalla scorsa settimana, ma le nuove disposizioni per il Coronavirus hanno bloccato tutto. Il club biancoceleste aveva preparato un protocollo speciale per permettere ai suoi giocatori allenarsi a Formello: sei campi in cui poter permettere a 3 o 4 calciatori a terreno di gioco di correre a allenarsi a distanza di sicurezza. Tutto ciò però non è stato possibile.

Lazio, la ripresa degli allenamenti slitterà a dopo il 3 aprile

La Lazio ha fissato la ripresa degli allenamenti al 3 aprile ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, difficilmente si riuscirà a tener fede a questa data. I biancocelesti attendono ulteriori aggiornamenti che, presumibilmente, arriveranno venerdì dopo la riunione di Lega.

