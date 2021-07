Gli esuberi vogliono convincere Sarri prima di Auronzo

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

LAZIO SARRI ESUBERI – Prima della partenza per Auronzo di Cadore, la Lazio si ritroverà a Formello con Maurizio Sarri. La partenza è fissata per l’11 luglio, ma nei giorni precedenti giocatori e allenatore si ritroveranno al quartier generale biancoceleste. Come riporta Il Tempo, gli esuberi proveranno a convincere il tecnico. Tra questi ci sono Vavro, Lukaku, Jony, Muriqi e Adekanye. Questi cinque giocatori hanno trovato poco spazio con Inzaghi e sperano di avere qualche chance in più con il Comandante.