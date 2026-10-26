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Verso Reggio Emilia, la Lazio ricorda la rete di Caicedo al Sassuolo nel 2019 – VD
Con un post sui propri canali social, la Lazio ha ricordato il gol di Caicedo che decise la sfida contro il Sassuolo nella stagione 2019-2020 in vista della gara di domani sera.
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Il ricordo del gol di Caicedo in Sassuolo 1-2 Lazio
Era il 24 novembre del 2019 e la Lazio scendeva in campo al Mapei Stadium dove superò il Sassuolo per 1-2 con rete decisiva di Caicedo arrivata al minuto 91′ dopo un’ottima combinazione con Luiz Alberto.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|22
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|8
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|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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