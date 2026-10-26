Connect with us

NOTIZIE

Verso Reggio Emilia, la Lazio ricorda la rete di Caicedo al Sassuolo nel 2019 – VD

Published

2 ore ago

on

Felipe Caicedo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Con un post sui propri canali social, la Lazio ha ricordato il gol di Caicedo che decise la sfida contro il Sassuolo nella stagione 2019-2020 in vista della gara di domani sera.

Leggi Anche: Ag. Mandas: “La fiducia di Gattuso fa la differenza. Lazio? E’ stata sottovalutata”

Il ricordo del gol di Caicedo in Sassuolo 1-2 Lazio

Era il 24 novembre del 2019 e la Lazio scendeva in campo al Mapei Stadium dove superò il Sassuolo per 1-2 con rete decisiva di Caicedo arrivata al minuto 91′ dopo un’ottima combinazione con Luiz Alberto.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
2-1
Finale
Parma
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI