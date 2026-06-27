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INTERVISTE

Gomis: “Ciro Immobile è fortissimo, ma troppo scaramantico”

Published

2 ore ago

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Immobile

La simpatica intervista dell’ex portiere del Torino, Lys Gomis, nella quale parla dell’ex attaccante della Lazio, Ciro Immobile e dei suoi problemi con la scaramanzia. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Gomis sulla scaramanzia di Ciro Immobile

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