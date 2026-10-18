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Nico Gonzalez sbotta: “Due tiri, due gol!”

Published

2 ore ago

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Gonzalez Juventus Lazio frase frustrazione

Luciano Spalletti le sta provando tutte per riprendere la partita tra Juventus e Lazio: ancora sullo 0-2, l’allenatore bianconero ha richiamato in panchina Nico Gonzalez, che al momento della sostituzione si è lasciato andare a una frase che non ha nascosto la sua frustrazione.

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Juventus Lazio, Nico Gonzalez non nasconde la frustrazione: la frase incriminata

“Due volte sono entrati in area, due volte hanno segnato!”. Così si sarebbe sfogato Nico Gonzalez al momento della sostituzione, secondo quanto captato dai bordocampisti di DAZN. Frase dettata dalla frustrazione, cui ha risposto Federico Gatti, veterano del gruppo: “Si ma intanto stiamo sotto di due gol”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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