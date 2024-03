Calciomercato Lazio: il 3-4-2-1 chiama Gosens a Formello?

Tempo di lettura: < 1 minuto

GOSENS LAZIO UNION BERLINO CALCIOMERCATO- Una rivoluzione. Con la partenza di Maurizio Sarri e l'arrivo di Igor Tudor la Lazio si appresta a cambiare molto. Se Manuel Lazzari e Luca Pellegrini possono sembrare adatti al modulo del neo tecnico, Adam Marusic e Elseid Hysaj potrebbero essere più in difficoltà. Ecco dunque che, secondo i media tedeschi, l'ex Atalanta Robin Gosens, ora all'Union Berlino, potrebbe diventare un prospetto interessante per il calciomercato della Lazio dell'estate 2024.

Calciomercato Lazio : Gosens dell' Union Berlino per la rivoluzione sulle fasce

Valore di mercato 15 milioni di Euro. Contratto in scadenza nel 2028 ma, anche, una richiesta di cessione al club. Club che a sua volta, vista l'annata fallimentare, sarebbe più che intenzionato a cedere e monetizzare.

Situazione interessante per i club interessati, e ci sarebbero Bologna e Lazio.

Potrebbe essere un profilo interessante per Tudor, sia per applicazioni tattiche, sia per la grande conoscenza della Serie A. Alla quale non dovrebbe adattarsi, conoscendola molto bene.

Resta da capire se i biancocelesti andranno incontro a una vera rivoluzione sugli esterni e se il prezzo di Gosens sia ritenuto adeguato.