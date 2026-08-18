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Dalla Francia: la Lazio si informa per Gouiri del Marsiglia, ma il prezzo è proibitivo

Published

5 minuti ago

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Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani Lazionews.eu

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano francese l’Equipe, ci sarebbe anche la Lazio tra i club che si sono informati sulla situazione dell’attaccante del Marsiglia Amine Gouiri.

Leggi Anche: “Taylor vuole lasciare la Lazio”: l’indiscrezione fa tremare Gattuso

Gouri: costi dell’operazione e concorrenza

Dalla Francia parlano di una Lazio interessata all’attaccante algerino classe 2000 in forza al Marsiglia Amine Gouiri reduce da 11 gol e 3 assist nella passata stagione. Sul giocatore ci sarebbero anche Everton, Villareal, Atletico Madrid e Como. La Lazio tuttavia sembrerebbe essere tagliata fuori dai possibili costi dell’operazione. La valutazione da 25 milioni del club transalpino infatti va al di là dei parametri biancocelesti.

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