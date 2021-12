Gran Galà del Calcio, conferenza stampa: le parole della mamma di Guerini

GRAN GALA’ DEL CALCIO CONFERENZA STAMPA – Il prossimo 20 dicembre andrà in scena il Gran Galà del Calcio. Durante l’evento verranno consegnati diversi premi. Tra questi, anche uno dedicato a Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio scomparso a seguito di un incidente stradale. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

LEGGI ANCHE –> Lazio – Udinese, 4-4: l’analisi tattica dell’incontro

Gran Galà del Calcio, conferenza stampa: le parole del presidente ADICOSP Morrone

“Se non c’è l’emozione, la motivazione per svolgere questa professione, non si va molto lontano. C’è sempre una spinta motivazionale, la voglia di andar avanti e raggiungere i propri obiettivi. Il calcio è ambizione, è anche sognare ad occhi aperti”.

Le parole del vicepresidente ADICOSP Auriemma

“Evento importante, deve essere un punto di riferimento per tutti i giocatori, collaboratori e direttori che iniziano la loro carriera sportiva. Siamo onorati che questo secondo evento si svolga in questa location”.

Le parole della mamma di Daniel Guerini, Michela Priori

“Ci tengo a ringraziarvi per aver inserito mio figlio per quest’evento emozionante, per tornare al discorso del libro. Per me sono solo gratificazioni, vuol dire che mio figlio qualcosa ha lasciato e che dunque qualcosa la mamma gli ha insegnato. Mi si strozza il cuore ogni volta che mi dicono di parlare di Daniel”.