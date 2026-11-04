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GF Vip, la news entry è il robot che urla “Forza Lazio”

Published

3 ore ago

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grande fratello vip robot forza lazio

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip c’è stata una new entry, il robot umanoide chiamato Robocchio che ha stuzzicato uno dei concorrenti di fede romanista, urlandogli in faccia “Forza Lazio“.

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Il robot umanoide entrato al Grande Fratello Vip ha urlato in faccia ad un concorrente romanista “Forza Lazio”.

New entry nella casa del Grande Fratello Vip, si tratta di Robocchio, il robot umanoide che ha intrattenuto gli abitanti della casa più spiata d’Italia.

Siparietto molto simpatico fra il nuovo arrivato e Alessandro Roncaccia, di fede romanista, che è stato preso di mira dal robot che gli ha urlato in faccia “Alessandro, forza Lazio”. Il concorrente ha risposto con un “Buuu”, ma con il sorriso sulle labbra.

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