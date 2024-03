Grassadonia: "Col Cesena vale tanto, loro vorranno batterci"

Tempo di lettura: 2 minuti

GRASSADONIA CESENA LAZIO WOMEN - Alla vigilia di Cesena- Lazio Women il tecnico delle biancocelesti, Gianluca Grassadonia ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico delle biancoceleste in vista del big match.

Le parole di Grassadonia alla vigilia di Cesena - Lazio Women

La Lazio Women guida la classifica di Serie B Femminile a quota 59 punti, 3 in più della Ternana e 4 in più proprio del Cesena. Questo è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Il tecnico delle biancocelesti, Gianluca Grassadonia, ha commentato così il difficile impegno ai microfoni ufficiali biancocelesti: "È una partita tanto importante perché affrontiamo la terza in classifica, una squadra che sta sicuramente facendo un campionato importante e l’unica sconfitta che abbiamo avuto è stata nella partita di andata. Una squadra che sta meritando quel posto in classifica. Sappiamo quanto conta questa gara e anche le altre, ma stiamo preparando con grande impegno, dedizione e concentrazione".

Sull'obiettivo promozione

"Le ragazze lo sanno, mi piace focalizzarmi solo sulla nostra partita senza guardare le altre. Chiaro che per il Cesena è una partita veramente importante perché avrebbe la possibilità di accorciare e noi di allungare ulteriormente. È una partita aperta che avremmo voluto giocare allo stadio principale come è successo la settimana scorsa, ma andremo su un campo di periferia e questo ci dispiace perché è molto più piccolo e stretto. Però è partita, va affrontata con grande attenzione e cattiveria agonistica".

Sull'importanza del match contro il Cesena

"Per me vale tanto quella di venerdì, poi avremo la sosta. È una partita tanto importante è lo sappiamo. Abbiamo anche voglia di rimanere su in classifica da soli perché la squadra sta facendo un grande cammino, ma troveremo dall’altra parte una squadra che vorrà batterci e si giocherà tutte le carte possibili e immaginabili".

Sul giocare il venerdì

"Non mi aspetto sorprese, ce l’hanno chiesto loro l’anticipo e senza problema glielo abbiamo concesso. Sono convinto che la partita non si giochi su questi fattori e non sugli spalti, ma sul campo. Mi dispiace non giocare al Manuzzi, ci faranno giocare lì e dovremo essere bravi a capire che gara ci aspetta".