Tempo di lettura: < 1 minuto

MUSLERA RIZESPOR GALATASARAY Brutta tegola per l’ex Lazio Muslera. Durante il match tra Rizespor e Galatasaray, valido per la ventisettesima del campionato turco, il portiere è stato vittima di un grave infortunio.

L’infortunio di Muslera

La gara è stata interrotta per ben 8 minuti proprio per soccorrere il portiere ex Lazio. Il giocatore è stato soccorso dall’ambulanza a causa di una frattura alla gamba che, con ogni probabilità, lo terrà fuori dal campo per molti mesi. Nelle prossime ore si avranno ulteriori notizie sullo stato di salute del calciatore.

