FIGC GRAVINA SERIE A – Non accenna a risolversi l’incertezza sulla ripresa del campionato dopo la sosta causata dal Coronavirus. Oltre ad essere in dubbio le modalità, ora anche la ripartenza stessa della stagione non è così scontata. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha fatto il punto della situazione. Ecco le sue parole.

Gravina prova a fare chiarezza

“La priorità del calcio è la salute di tutti e la solidarietà. Quando torneremo a giocare dipende dal virus. Il nostro piano è chiaro: rispettare il valore della competizione sportiva. L’obiettivo è finire i campionati, arrivando alla definizione delle classifiche. Abbiamo capito che ripartire a maggio sarà difficile, ma possiamo spingerci sino a luglio. Stiamo cercando di adattare la situazione alla nostra realtà. Non vogliamo invadere la stagione che verrà perché c’è l’Europeo. Abbiamo una deadline: chiudere entro la fine di maggio 2021”.

Le diverse ipotesi

“Ci guida una stella polare che sono le norme e non è facile modificarle. La serie A a 22 squadre nell’anno in cui bisogna chiudere prima non mi sembra una strada percorribile. Le cifre delle potenziali perdite mi sembrano fuori luogo. Siamo convinti che certe risorse dobbiamo procurarcele da soli. Stiamo studiando un piano salva calcio per il rilancio di questo importante settore produttivo del Paese.”

